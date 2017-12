MMM: deze taart bestaat volledig uit kaas

Ben je cheezzzzy of gewoon een echte kaasliefhebber? Ruil die traditionele taart op je verjaardag, familiefeest of trouw dan in voor een exemplaar dat volledig uit kaas bestaat. Yum!

Eerder fan van hartige snacks dan van zoete dessertjes? Geen probleem voor deze bakker uit Engeland. Iain Mellis maakt al meer dan 20 jaar de droomtaart voor alle kaaskoppen, en neen, daarmee bedoelen we niet onze lieve noorderburen. De atypische taart bevat geen slagroom, koekjes of crème au beurre, maar wel gorgonzola, emmentaler of brie.

Afwisseling

Elke verdieping van de creatie doet je wildste kaasdromen werkelijkheid worden. Het is het klassieke kaasplankje, maar dan the next level. Ideaal voor alle winterhuwelijken, want dan is zo’n ijstaart toch té koud. Ook voor andere familiefeesten of verjaardagen is het een welgekomen afwisseling van al die saaie fruittaartjes of chocoladecakes. Je kan zelf kiezen welke kazen je in de toren wil en het geheel wordt afgewerkt met heerlijke stukjes fruit.

Restjes

De prijs van deze taart varieert afhankelijk van de soort kazen die je wil en van de grootte. Een exemplaar met drie verdiepingen kan je al voor zo’n 68 euro in huis halen. Niet goedkoop, maar het voordeel is dat je restjes veel langer kan bewaren. De winkel heeft een website waar je online kan bestellen of je kan natuurlijk gewoon inspiratie opdoen en zelf aan de slag gaan.

We custom make cheese celebration cakes for all occasions! Whether it’s a Wedding, a birthday or you just like cheese we guide you through and let you taste all the different combinations. Pop into your nearest store or just give them a call to make an appointment #mellischeese #mellisweddings #cheesecake #therealcheesecake #celebration #betterthancake #custombuild #cheese Een bericht gedeeld door IJ Mellis Cheesemongers (@mellischeese) op 17 Okt 2017 om 6:43 PDT

Beeld: Instagram | Auteur: Herlinde Matthys