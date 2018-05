NOM: M&M’s Peanut komt in een variant met witte chocolade

Zeg je guilty pleasure, dan zeg je M&M’s. Vooral de pinda-smaak in het gele zakje kun je wel blijven eten. En de nieuwste versie belooft nog veel meer goeds: deze lekkernij is namelijk omhuld met witte chocolade.

Wel is het nog maar de vraag of deze variant ook naar ons kikkerlandje zal komen. Helaas is de ervaring dat veel van deze ‘apartere’ smaken vooral in Amerika op de markt komt. Maar zeg nooit nooit: misschien als we M&M héél lief aankijken krijgen wij ook hier deze smaak in de schappen.

Bron: Flair.be | Beeld: iStock