Het tempo in Nederland kan soms ontzettend killing zijn. Niets geen mañana, mañana, maar alles graag nú en nog sneller. Dan begrijpen wij best dat je af en toe overweegt om naar een stad in een ander land te verhuizen. Maar welk land? En vooral welke stad? Technologiebedrijf Zipjet deed onderzoek naar de minst stressvolle steden (en meest stressvolle steden!) en kwam met onderstaand lijstje.

Zipjet is een bedrijf dat technologieën ontwikkelt die als doel hebben om stress te verminderen. Denk hierbij aan laundry services on demand. Om die reden deden ze ook onderzoek naar de meest en minst stressvolle steden. Hierbij werd in 150 verschillende steden gekeken naar factoren als salaris, verkeer, mentale gezondheid, groene plekken in de stad, aantal zonuren, openbaar vervoer, veiligheid, luchtvervuiling en werkeloosheid. Wat blijkt? Niet alle grote steden hoeven stressvol te zijn. Volgens Zipjet is Stuttgart in Duitsland de minst stressvolle stad. Bekijk de lijst hieronder.

Stuttgart, Duitsland Luxemburg, Luxemburg Hannover, Duitsland Bern, Zwitserland Munchen, Duitsland Bordeaux, Frankrijk Edinburgh, Verenigd Koninkrijk Sydney, Australië Hamburg, Duitsland Graz, Oostenrijk Zürich, Zwitserland Seattle, Verenigde Staten Wellington, Nieuw Zeeland Nice, Frankrijk Dresden, Duitsland Oslo, Noorwegen Auckland, New Zealand Helsinki, Finland Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten Melbourne, Australië

De meest stressvolle stad is volgens Zipjet Baghdad in Irak, gevolgd door Kabul in Afghanistan en Lagos in Nigeria. Benieuwd naar de hele lijst? Die kun je hier bekijken.

Beeld: iStock