Minder in stijl met zout tijdens de restaurant driedaagse!

Heb jij enig idee hoeveel zout je per dag binnenkrijgt? Nee? Wij ook niet, maar de kans is groot dat het (te) veel is. En dat terwijl minder zout eten belangrijk is, al helemaal als je al een verhoogd risico hebt op nierschade. Om in stijl te leren minderen met zout, kun je vanaf 7 februari aanstaande bij vele toprestaurants in ’t Gooi en Amsterdam een fantastisch en zoutbewust menu eten. Flair approves!

Toprestaurants

In samenwerking met de Nierstichting werken welgeteld 17 toprestaurant mee aan dit initiatief. Het doel? Meer bewustzijn creëren rondom het eten van én minderen met zout. De namen die meedoen zijn niet mis! Want in het rijtje staan onder andere het biologische BAK restaurant, The Harbour Club en Bloom Kitchen Bar; een restaurant met Franse keuken.

Zelf de keuken in

Geen tijd om uitgebreid uit eten te gaan de komende dagen? Dan kun je alsnog meedoen aan dit initiatief om te minderen met zout, vanuit huis! Je kunt via de Nierstichting een receptenboekje bestellen, waarin allerlei lekkere en bewuste gerechten staan. Je leert met het maken van deze recepten koken met kruiden. Want dat is een gezonde en zoutarme smaakmaker!

Meer informatie over de restaurant driedaagse vind je hier.

Bron: De Nierstichting

