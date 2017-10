Mince pie croissantjes bestaan en die wíl je gewoon proeven

Stop waar je mee bezig bent! Gek op croissantjes, en kun je het typisch Engelse kersttaartje mince pie ook met geen mogelijkheid weerstaan? Dan hebben we nu iets waar je vanaf nu echt niet meer zonder kunt. Mince pie croissántjes bestaan namelijk, en wij zijn obsessed.

Mince pie is een traditioneel Engels taartje, dat voornamelijk tijdens de feestdagen in veel huishoudens op tafel staat. Het taartje is gevuld met een heerlijk kruidig mengsel van gedroogd fruit, appel, rozijnen, kaneel en andere kruiden. Erg zoet, maar zó lekker!

Pauls Bakery in Londen heeft op briljante wijze dit traditionele recept van een unieke twist voorzien, door de mince pie met een croissantje te combineren. En daarmee heeft de bakker van de befaamde bakkerij wat ons betreft de spijker op zijn kop geslagen.

Zo kun je taart voor het ontbijt eten, zónder gek aangekeken te worden. Helaas is het hapje alleen te bestellen in London, maar aangezien de Engelste stad in de kerstperiode sowieso een must visit it, zien we dit maar als extra reden om alvast een weekendje Londen te boeken voor in december. Can’t wait…

Bron: GoodHouseKeeping, Beeld: Pauls Bakery, GoodHouseKeeping