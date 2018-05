NOM: Milka brengt nieuwe ijssmaken op de markt

Met dit lekkere weer gaat een ijsje er altijd wel in. Of ja, daar bedenken we altijd wel een excuus voor. En we hebben goed nieuws: Milka brengt nieuwe verkoelende smaken op de markt.

En nu denk je misschien, verkoopt Milka dan ijs? Jazeker. In Nederland konden we al genieten van de smaak Cashew & Caramel, gewoon te koop bij Albert Heijn of Jumbo. Maar het was hoog tijd voor een uitbreiding. Denk aan een soort Magnum-achtige variant in verschillende smaken, maar ze komen ook met een bak ijs. Zo kun jij extra lang genieten van deze verwennerij. Of Milka ook naar ons kikkerlandje komt met deze versies, is nog even afwachten. Tot die tijd rennen wij in ieder geval naar het koelschap om te kijken wat ze nog meer hebben.

