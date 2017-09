Met dít simpele wondermiddel jaag jij vieze spinnen uit je huis

Alleen al bij het lezen van het woord ‘spin’ krijgen wij de kriebels. Wij zullen nooit beste vriendjes worden met die beesten. Gelukkig vonden wij hét ultieme trucje waardoor spinnen niet langer ons huis binnen kruipen. Life saver!



Lees ook: Life hack: zo zakken ingelijste foto’s nooit meer scheef

Toegegeven: we weten best dat spinnen nuttige beesten zijn, maar van hun lange poten krijgen we nachtmerries. Daarom zien we ze liever in onze tuin dan boven ons bed. Dankzij dit geniale trucje wordt die droom werkelijkheid.

Bye bye kriebelige beesten

Volgens onze collega’s bij NSMBL heb je een zakje pepermuntthee en warm water nodig. That’s it! Je hangt het buideltje thee gewoon in een kop warm water en dan zet je het goedje op de plek waarvan je denkt dat de spinnen er naar binnen kruipen. Zijn dat meerdere plekken in huis? Dan versier je elke hoek met een geurend exemplaar. Het is geen gezicht, maar de spinnen blijven wel weg!

Je kan ook wat naar pepermunt ruikende olie mengen met water. Dat mengsel heeft namelijk hetzelfde effect als een kop thee. Het proberen waard toch?

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome