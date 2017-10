Met dit trucje is je waterkoker ontkalken verleden tijd

Baal jij er ook altijd zo van als je weer stukjes kalk in je thee ziet drijven? Je weet dan dat je dan nodig je waterkoker weer eens moet ontkalken, maar het kan ook anders!

Het klinkt misschien vreemd, maar door een aantal schelpen in het apparaat te stoppen is dit vervelende kwaaltje zo opgelost. Je moet ze natuurlijk wel eerst even afwassen, maar het kalk zal zich hierdoor daar aan hechten in plaats van aan je koker. Een keer in de drie maanden vervang je deze en voilà: je hoeft nooit meer te ontkalken. Handig toch?

Bron: Ze.nl | Beeld: Shutterstock