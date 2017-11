Met dit fantastische dekbed is jullie geruzie om de dekens verleden tijd

Samen slapen met je partner is leuk, maar dat gedoe om de dekens kunnen we missen als kiespijn. Jij hebt het altijd koud en zou het liefst je dikke pyjama aantrekken, terwijl hij peentjes zweet: het blijft een dingetje. En wie staat er elke ochtend het bed op te maken? Met dit fantastische dekbed is dat verleden tijd.

The Smart Duvet is een superhandige uitvinding voor stellen die in bed qua temperatuur niet zo goed matchen. Via een app op je smartphone kan je instellen dat het aan jouw kantje een stuk warmer is dan aan zijn deel van het dekbed. Geen kippenvel en/of zweetaanvallen meer. Hoera!

Daarnaast maakt het dekbed zich automatisch op (say what?!). The Smart Duvet bestaat uit een systeem van opblaasbare buizen die – door dit aan te geven op de app – worden uitgezet door de lucht. Daardoor wordt het dekbed automatisch rechtgetrokken.

Hebben!

Klinkt dit dekbed voor jou ook als muziek in de oren? Voor slechts $ 199 (zo’n € 170) haal je het dekbed al in huis. Bestellen kan hier.

Bron: ELLE | Beeld Shutterstock