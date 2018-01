Met deze simpele oplossing hebben jullie nooit meer ruzie om de dekens

Elke nacht gebeurt het minstens één keer. Je partner is lekker opgerold in de warme dekens en jij ligt daar met een zielig stukje te rillen van de kou. Om te voorkomen dat je ruzie krijgt over zoiets onbenulligs, kun je twee aparte lakens kopen. Of je schaft deze handige oplossing aan.

Het geniale ding heet Cover Clamp en is dus een klem die je dekens op zijn plek houden. Je maakt het apparaat vast aan je bed, klemt je dekbed erin en voilà: nooit meer last van een stelende bedpartner. Is dat even handig. Je koopt de klem hier!

Bron: Unilad | Beeld: Facebook & iStock