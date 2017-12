Met deze series kan je het zwarte gat dat Expeditie Robinson achterlaat vullen

Maar liefst zestien weken lang konden we genieten van Expeditie Robinson, met als hoogtepunt de spannende finale van donderdagavond. Bang dat je, nu je niet meer wekelijks kan genieten van Kaj en co, in een zwart gat valt? Wij helpen je er doorheen met dit rijtje fijne programma’s.

De Bachelor

Is al een paar weken aan de gang, maar aangezien wij wekelijks verslag doen en het niveau niet superhoog te noemen is, kan je nog prima in de wereld van Robbert en zijn vrijgezelle vrouwen duiken. Elke dinsdag om 20.30 uur op Net5.

Homeland

Misschien moet je er nog aan beginnen of heb je de eerste vijf seizoenen al gebinged, maar Homeland seizoen 6 is hoe dan ook een aanrader. De serie draait om marinier Nicolas Brody die, nadat hij acht jaar lang krijgsgevangene is geweest, terugkeert als held. Er is echter één iemand die hem niet vertrouwt: Carrie, die bij de CIA werkt. Vanaf 16 januari staat seizoen 6 op Netflix.

The Blacklist

Nog een maandje geduld, maar dan kan je eindelijk seizoen 4 van The Blacklist bingen op Netflix! Deze Amerikaanse misdaadserie gaat over ’s werelds meest gezochte crimineel Raymond ‘Red’ Reddington, die zichzelf onverwacht aangeeft na jarenlang uit handen van de FBI te zijn gebleven. Vanaf 18 januari staat seizoen 4 op Netflix.

Temptation Island

Vanaf februari – een exacte datum is helaas nog niet bekend – verschijnt er weer een nieuw seizoen van Temptation Island op de buis. Aangezien het vorige seizoen nogal spraakmakend was, kunnen wij niet wachten tot de vier koppels afscheid van elkaar nemen en zich inlaten met een dozijn sexy verleiders. Vanaf februari te zien bij RTL 5.

How to get away with murder

Deze Netflixserie gaat over professor Annalise Keating die voor een excellentierogramma een groep studenten selecteert. Haar leven kent echter de nodige hobbels en hierdoor raken de studenten betrokken bij een moordcomplot. Seizoen 3 is vanaf 1 januari te zien op Netflix.

Friends

Hoewel we de elke aflevering van Friends allang een keer gezien hebben, doet hierdoor het Expeditie-gemis toch een beetje minder pijn. Vanaf 1 januari staan alle seizoen op Netflix.

Lovesick

Eindelijk is het derde seizoen van de Britse serie Lovesick – waarin we Dylan, die in zijn zoektocht naar ware liefde chlamydia krijgt, volgen – te zien op Netflix. Vanaf 1 januari op Netflix.

Wie is de Mol?

Ook 2018 gaat weer van start met een nieuw seizoen van Wie is de Mol? Dit jaar doen Bella Hay, Stine Jensen, Loes Haverkort, Olcay Gulsen, Simone Weimans, Emilio Guzman, Ron Boszhard, Jan Versteegh, Jean-Marc van Tol en Ruben Hein mee. Even je geheugen opfrissen wie wie ook alweer is? Klik hier. Vanaf 6 januari elke week te zien bij NPO 1.

