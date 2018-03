Met deze gadget drijf je deze zomer op een gigantische wijnfles

Waar we vorig jaar massaal voor de opblaasflamingo’s en -unicorns gingen, is deze zomer de keuze nóg groter. En als je gek bent op wijn, ga je een gat in de lucht springen, want houd je vast: bij Amazon scoor je nu een luchtbed in de vorm van een gigantische wijnfles.

Kun jij ook niet wachten tot de zomer aanbreekt? Of heb je een zonnig reisje op de planning staan? Deze nieuwe gadget gaat het volgende seizoen nog een beetje beter maken, vooral voor wijnliefhebbers.

Lekker drijven

Het luchtbed in de vorm van een wijnfles is meer dan twee meter lang en ziet er hartstikke comfortabel uit. Hebben? Voor een bedrag van 29,95 dollar (zo’n 25 euro) gaat-ie over de digitale toonbank van Amazon.

Het enige wat ontbreekt, is een houder om je glas wijn in te zetten…

Bron: Flair.be | Beeld: iStock, Instagram