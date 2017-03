Met deze 3 ingrediënten breng jij je plant weer tot leven

Heb jij je huis ook gedecoreerd met een aantal mooie kamerplanten hier en daar? Dan hoeven we je vast niet te vertellen wat voor een serieuze verantwoordelijkheid het is om je planten in leven te houden. Niets erger dan je groene vriend zien weg te kwijnen in een hoekje. Wil jij redden wat er te redden valt? Met deze 3 ingrediënten breng je jouw plant weer tot leven.

Powershot

Voor deze reddingsactie heb je niet eens groene vingers nodig, alleen een blender en de volgende 3 ingrediënten:

Een bananenschil Gemalen koffie Eierschaal

Meng alle ingrediënten bij elkaar, voeg er een beetje water aan toe en blenden maar. Smeer het mengsel uit rondom de wortels van de plant en je zult zien dat je groene vriend weer tot bloei komt.

Bron: brightside.me

Lees ook:

Pinspiration: Hangplanten voor een speels interieur

Handig: Zo blijven katten uit de kamerplanten

Video: Zo hou jij je planten in leven terwijl je op vakantie bent