Merry Pugmas: dit pug café brengt je volledig in de kerstsfeer

Kerst vieren, omringd door schattige mopshonden, het kan! Je moet er wel de deur voor uit, maar dan heb je ook wat.

Lees ook: Met deze mand komt zelfs je hond volledig in de kerstsfeer

Wat je moet doen? Eerst een retourtje Manchester boeken. Het walhalla voor liefhebbers van mopshonden en kerst staat namelijk in die Britse stad. De liefde voor mopshonden, koffie en taart bracht de Engelse Anushka op het lumineuze idee zo nu en dan een pop-up Pug (het Engelse woord voor mopshond, mocht je dat nog niet weten) Cafe te organiseren. En in december is Manchester aan de beurt. In Pug Cafe & LEAF staat je een magisch avontuur te wachten. Waar iedereen welkom is: van pug-lovers tot baasjes met hun mopsjes.

Verwennerij

Als liefhebber van deze honden kun je in het café gewoon lekker kijken en knuffelen met dit geweldige ras. En dan, we noemden het al, de taart. Er zijn mince pug pies, dognuts, Christmas pupcake en gingerpug cookies van The Doggy Bakery speciaal voor jouw grote kleine vriend. Ook krijgt je pug een gratis, hoe kan het ook anders, ‘puguccino’. Voor baasjes is er ook genoeg lekkers: feestelijk eten, warme cider en kerstige snacks. Wil je erbij zijn? Vanaf 2 december gaat het café open, maar je kunt je al vanaf 4 november hier inschrijven.

Bron: Beautify | Beeld: Shutterstock