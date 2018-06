Video: Dierenbescherming sloot mens op in snikhete auto en dít is wat er gebeurde

Gedurende de zomermaanden komt het helaas vaker voorbij dan ons lief is: ‘huisdier (of kind!) achtergelaten in snikhete auto’. Vaak worden ze godzijdank op tijd bevrijd, maar in een enkel geval loopt het heel erg verkeerd af. Om het terugkerende probleem nogmaals onder de aandacht te brengen, bedacht de Dierenbescherming een gewaagd experiment: de organisatie sloot geen hond, maar een mens op in een stilstaande auto in de brandende zon, met zeer heftige gevolgen…

Kritieke toestand

Samen met huisdierenkennisplatform Lifestyle for pets wilde de Dierenbescherming (laten) zien wat er dan gebeurt. Na een half uur moest de publiciteitsstunt worden afgebroken, omdat de proefpersoon in kritieke toestand raakte.

Minutenwerk

Het proefkonijn, hondencoach Arvid van Putten, werd onlangs – nadat zijn gezondheidstoestand was gekeurd door de EHBO – bij een buitentemperatuur van 26 graden opgesloten in een personenwagen. Binnen tien minuten, bij een temperatuur van 37 graden, had hij al zoveel last van de hitte dat hij moeilijk ging praten en bewegen. Na twintig minuten kon hij niet meer helder denken en samenhangend praten.

‘Een hond zou al zijn overleden’

Na een half uur was de temperatuur in de auto opgelopen tot 44 graden en brak de EHBO het experiment af. Van Putten kon niet meer goed ademen en had pijn op de borst. Volgens de Dierenbescherming zou een hond al zijn overleden, omdat honden niet zweten maar hitte slechts kwijt kunnen via de bek. Jaarlijks moeten tientallen honden uit auto’s worden gered, terwijl er ongeveer tien sterven aan de gevolgen van oververhitting. De heftige en confronterende beelden van het experiment staan op Facebook en zijn al honderden keren gedeeld.

