Melk, puur, wit en ruby: is dit de vierde chocoladesmaak?

Dol op chocolade? Dan klinkt dit jou vast al muziek in de oren! Er is namelijk een vierde basissmaak. Deze heet Ruby en is roze van kleur. Aanvallen!

Ruby werd eerder dit najaar ineens razend populair nadat chocolatier Barry Callebaut de soort onthulde. Dit is een unieke soort van de Ruby boon die een fruitige, zachte en romige smaak heeft. Daarnaast, want het oog wil ook wat, heeft de chocolade een geweldig roze kleurtje.

Volgens het bedrijf is ruby een nieuw, unieke smaakbeleving. De smaak is niet bitter, melk-achtig of zoet, maar rijk en fruitig met een vleugje van bessen. Om de smaak te maken worden geen kleur of smaakstoffen toegevoegd. De roze kleur en fruitige smaken zijn van nature aanwezig in de boon.

Hoe meer chocolade, hoe beter dus dit nieuws stemt ons in ieder geval zeer gelukkig!

Bron: National Geographic |Beeld: Barry Callebaut.