Op je travel bucketlist: dit verblijf is bestempeld als meest Instagrammable hotel ter wereld

Waarschijnlijk ga je op vakantie ter ontspanning en voor het fijne weer, maar eerlijk is eerlijk: het oog wil ook wat. Wil je naar een adembenemende plek waar iedere plek mooi genoeg is om te fotograferen? Dan moeten de Malediven bovenaan jouw travel bucketlist komen te staan, want daar vind je volgens Luxury Trip Advisor het meest Instagrammable hotel ter wereld.

Uit een poll van het tijdschrift blijkt dat je menig volger jaloers kunt maken met een kiekje vanuit de Anantara Kihavah Maldives Villas. Met 45.385 stemmen is het verblijf verkozen tot ’s werelds fotogeniekste hotspot.

Infinity pool

En als je de foto’s ziet, is dat ook niet heel gek. Het hotel heeft namelijk een infinity pool, villa’s op palen middenin de Indische Oceaan én privéstranden. Daarnaast kun je er eten in een onderwaterrestaurant en snorkelen.

Zéér prijzig

Je zal alleen wel diep in de buidel moeten tasten als je het verblijf wil opzoeken. Om er alleen al te komen moet je namelijk een zeevliegtuigje pakken, wat zo’n 900 euro kost. Wil je er slapen, dan zal je zo’n 1.000 euro per nacht moeten neertellen.

