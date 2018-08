Zien we Nina nog terug in het volgende seizoen van GTST? En heeft Loes het overleefd? Na de bloedstollende cliffhanger zijn de fans achtergebleven met een hoop vragen. Een aantal eerste beelden hebben alvast een tipje van de sluier opgelicht en nu weten we óók dat Meerdijk een paar nieuwe inwoners krijgt.

Eerder maakten de makers van GTST al bekend dat er maar liefst twee nieuwe mannen in Meerdijk komen wonen. En alsof dat nog niet genoeg mannelijk schoon is, voegt zich nóg een knappe inwoner zich aan het rijtje toe.

Floris Bosma

Op Instagram is een kiekje verschenen van de kersverse inwoner van Meerdijk en daarbij wordt duidelijk dat hij vanaf het nieuwe seizoen te zien zal zijn. Het gaat om de acteur Floris Bosma, maar in de huid van welk personage hij zal kruipen, is nog niet bekend.

Speculaties

De trouwe fans van de razend populaire soap speculeren flink onder de foto. Want wíé is deze jongen en wat komt-ie doen in Meerdijk? Er worden meerdere dingen geroepen. Zo denken een paar volgers dat Floris de rol van Valentijn Sanders – de zoon van Nick en Charlie – gaat vertolken; andere fans vinden de acteur lijken op Beau Schneider (beter bekend als Tim Bouwhuis) en denken daarom dat het een verloren zoon van Anton is. Weer een aantal anderen denken dat Bosma de rol van Rover Dekker gaat spelen en dus de vervanger is van Buddy Vedder. De tijd zal het leren…

GTST is vanaf maandag 3 september, zoals je gewend bent rond de klok van 20.00 uur, weer te zien op RTL4.

