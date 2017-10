McDonald’s gaat een veganistische hamburger uitbrengen

Bij McDonald’s brengen ze regelmatig nieuwe hamburgers uit, maar nu werkt de fastfoodketen aan een erg speciaal recept. In Finland hebben ze namelijk de McVegan, een veganistische hamburger, op de kaart gezet. Wij zijn heel benieuwd naar het resultaat !

McVegan

Foto’s van de McVegan werden voor het eerst gespot op de Finse website van de fastfoodketen. Normaal gezien worden de meeste nieuwigheden voor het eerst in de Verenigde Staten gelanceerd en het is onduidelijk waarom McDonald’s precies voor Finland gekozen heeft. Maar Finland ligt een stuk dichter bij ons, dus wij klagen niet!

Veganistische friet

Een hamburger bij McDonald’s is natuurlijk niet compleet zonder frietjes en daarom brengen onze goede vrienden ook veganistische frieten uit. Waarom de keten niet al hun frietjes vegan maakt, is ons niet duidelijk, maar het is wat ons betreft sowieso goed nieuws dat een late night-tripje naar het fastfoodrestaurant binnenkort voor iedereen mogelijk is.

This has to be the first time the phrase “@McDonalds is testing…” has ever made me actually happy! WHOA! https://t.co/LTl2Z731li

— Good Food Institute (@GoodFoodInst) 5 oktober 2017