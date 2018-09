Nederlanders delen massaal beelden van wateroverlast door plensbuien

Hopelijk zit je vandaag lekker droog en veilig binnen, want het donderde en het bliksemde volop, en regen kwam in korte tijd met bakken uit de hemel. Op social media delen mensen massaal foto’s van het onweer en de wateroverlast.

Lees ook

De laatste zomerdagen vieren we met deze fruitijsjes (en die maak je zo)

Overlast

De plensbuien in het midden en westen van het land zorgen voor veel overlast; op de ene plek nog erger dan de andere. Door de hevige regenval was vanochtend de A20 in beide richtingen afgesloten. Het water liep daar niet snel genoeg weg. In Woerden liep zelfs een tunnel onder water, waardoor een auto stil kwam te staan.

Autodrukte

Veel reizigers kwamen te laat op school of op het werk door alle overlast en in Gouda ontstond zelfs file omdat alle ouders de auto pakten om hun kinderen op tijd en droog naar school te brengen. In Boskoop liepen kelders onder water en in Amersfoort moest de brandweer uitrukken om mensen te helpen die last hadden van al het water.

Buien

Op Twitter meldde Weeronline dat in het dorpje Nieuwkoop vandaag alleen al 121 mm regen is gevallen, terwijl daar normaal gesproken in heel september maar 78 mm valt. De meeste regen is inmiddels gevallen. Alleen in het noordwesten (boven Amsterdam) kan er nóg meer regen gaan vallen. Vanavond komen alleen in de zuidelijke provincies nog een paar regen- en onweersbuien voor.

Zeg gemeente Uithoorn, dankzij slecht werkende pompen is mijn werkplaats al voor de 3e keer onder water gelopen, dank ! #gemeenteuithoorn #wateroverlast pic.twitter.com/2bzJNpaWyG — winterlandschap (@jacow1963) September 5, 2018

Waterstad #Rotterdam: tennisclub Blijdorp compleet onder water. Dat speelt erg uitdagend #wateroverlast 2/4 pic.twitter.com/APSwk0NgzN — Frank Hensen (@FrankHensen) September 5, 2018

Wateroverlast op de Jan van der Heijdenstraat welke opgelost wordt door Gebroeders van Vliet riooltechniek uit #Gouda. #regen #wateroverlast https://t.co/35sDq64vyf pic.twitter.com/DZ6ZgmO7uF — RaymondAarsman1 🏳️‍🌈 (@RaymondAarsman1) September 5, 2018

En ben er nu wel weer klaar mee. Wie wil de honden even voor me uitlaten? #rainingcatsanddogs #onweer pic.twitter.com/2XDgilBEAz — Joke Pelser (@jokepelser) September 5, 2018

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock