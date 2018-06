Marie (29) heeft een fulltimebaan én een bijbaan: ‘Stilzitten zit niet in me’

Waarom kiezen tussen twee banen if you can have it all? Marie, Anne en Kim hebben naast hun fulltimebaan nóg een baan. En het gaat ze echt niet alleen om het geld.

Lees ook: Zoveel kilo val je af van staand werken volgens dit onderzoek

Marie (29) is tandartsassistente en heeft een bijbaan in de horeca

‘Stilzitten zit niet in me, daarvoor ben ik veel te levendig. Dat is ook de reden waarom ik zo hard werk. Ik ben al vier jaar fulltime tandartsassistente en daarnaast heb ik een bijbaan in de horeca. Het zijn allebei drukke banen, ik kan mijn energie erin kwijt én het zorgt ervoor dat er aan het einde van de maand een mooi salaris op mijn rekening staat. Omdat ik een echte shopaholic ben en altijd van mooie kleren heb gehouden, ging ik als zeventienjarige studente al op zoek naar een baantje om tijdens de weekenden bij te verdienen. Zo kwam ik in dit café terecht, waar ik aan de slag kon als serveerster. Mijn hele studie heb ik er tijdens de weekenden gewerkt. Nadat ik was afgestudeerd en toen ik aan het solliciteren was, heb ik er zelfs even fulltime gewerkt, tot ik een vaste baan als tandartsassistente had gevonden. Omdat ik me altijd erg goed voelde in het team, bleef ik ook nadat ik een vaste baan had gevonden, bijspringen in de zaak.’

Flexibele bazen

‘Het team waarvan ik deel uitmaak, bestaat uit allemaal toffe jonge mensen. En ik verdien er natuurlijk ook mee. Er wordt ook veel rekening gehouden met mijn persoonlijke wensen. Ik werk het liefst overdag en word bij voorkeur niet ’s avonds ingepland, en daar wordt altijd wel voor gezorgd. Als ik op het laatste moment laat weten dat ik het daaropvolgende weekend toch niet kan komen, wordt daar ook nooit moeilijk over gedaan. Mijn bazen zijn altijd heel flexibel. Inmiddels ben ik de vaste kracht op de zaterdag. Om tien uur ‘s ochtends begin ik en een halfuur later open ik de zaak. Mijn werkdag stopt om zes uur ‘s avonds. In een doorsneeweek klus ik één dag bij. Valt een feestdag in die week, dan werk ik meerdere dagen per week. Ook als een collega zich ziek heeft gemeld op een andere dag, spring ik ’s avonds wel eens bij.’

Geld mag rollen

‘Veel en hard werken heeft impact op mijn sociale leven. Dat is nu eenmaal zo. Aan het einde van de week ben ik meestal kapot en familie en vrienden komen weleens op de tweede plaats. Maar zolang zij daar begrip voor hebben, is dat voor mij geen probleem. Ik vind mijn bijbaan zo leuk dat het meestal niet echt als werken aanvoelt. Dat zorgt er ook voor dat ik er weinig last van heb als er bijna geen vrije tijd overblijft. Daarnaast: het leven is duur en als je zoals ik wil genieten van mooie dingen, dan moet je ze wel kunnen betalen. Ik werk hard, dus het geld dat ik daarmee verdien, mag rollen. Het gevoel om financieel volledig op eigen benen te kunnen staan, vind ik ook heel belangrijk. Ik zie regelmatig dat vrouwen in een slechte relatie blijven hangen, omdat ze financieel afhankelijk zijn van hun partner. Dat zou ik nooit willen. Ik ben vrijgezel en heb geen kinderen, dus dit is het uitgelezen moment om zo veel mogelijk te werken en te verdienen. Mijn bijbaan levert tussen de vijfhonderd en zeshonderd euro extra per maand op, en daar zijn de fooien nog niet eens bijgerekend. Het is een flink extraatje boven op mijn vaste loon dat me de luxe biedt om er als jonge single vrouw een bepaalde lifestyle op na te houden en op termijn een appartement te kunnen kopen.’

Lees het verhaal van Anne en Kim in de Flair editie 26. Nu in de winkel.



Beeld: iStock