Pasgetrouwde stellen steeds vaker op ‘many-moon’

Traditioneel ging je nadat je getrouwd was op één lange huwelijksreis. Maar tegenwoordig wordt deze ‘honeymoon’ steeds vaker ingeruild voor de ‘many-moon’.

De wat? Ja wij hadden er ook nog nooit van gehoord. Maar het zijn simpelweg meerdere kleine tripjes in plaats van die ene grote reis. Deze omslag vindt plaats omdat koppels het spannender vinden om vaker en korter te gaan, maar ook vooral praktischer.

Afwisseling

Trouwplanner Amy Shey Jacobs legt uit aan Yahoo Lifestyle hoe dit komt. Ze vertelt: ‘Koppels willen niet langer 10 dagen lang op hetzelfde strand liggen, ze willen vaker afwisselen. Ja, sommigen drinken nog steeds graag cocktails in Tulum, maar tegelijkertijd willen ze ook graag Praag bewonderen. Daarnaast is het ook gemakkelijker om kortere reisjes te maken naar meerdere plekken.’ Ze voegt nog toe: ‘Het is voor geliefden niet meer zo gemakkelijk om tijd vrij te krijgen op het werk, die druk is het dan ook niet waard om er twee weken op uit te trekken.’ Dus hop, op many-moon!

