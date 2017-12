Zo ziet mantelzorg er écht uit

Afgelopen vrijdag was het de Dag van de Mantelzorg. Daarom is de fototentoonstelling Mantel der Liefde geopend. Een interactieve tentoonstelling over ouderen en mantelzorg. Wij spraken met initiatiefneemster Ilse Wolf (26).

Je bent al op jonge leeftijd enorm maatschappelijk geëngageerd. Hoe verklaar je dat?

“Mijn vader verloor zo’n 12 jaar geleden zijn arm door een vleesetende bacterie. Hierdoor ervoer ik op mijn veertiende al hoe het is om te zorgen, al kan mijn vader nog heel veel zelf. Mijn moeder vroeg vorig jaar pas voor het eerst een mantelzorgbijdrage aan en dat is wel typisch. Ze ziet zichzelf niet als mantelzorger, want: ‘je zorgt toch uit liefde?’. Vandaar ook de titel Mantel der Liefde. Er komen gewoon kleine dingen bij kijken. Jampotjes opendraaien, nagels knippen, broeken die aangepast moeten worden zodat hij ze zelf dicht kan maken. Als kind wilde ik de wereld al een beetje beter maken en ik vind het ontzettend mooi als ik dat middels mijn beroep kan doen. Ik doe in ieder geval mijn best.”

Wat hoop je te bereiken met deze tentoonstelling?

“We willen de beeldvorming van mantelzorg en ouderen veranderen. Ik heb 12 compleet uiteenlopende koppels gefotografeerd. Van mensen die volledig afhankelijk zijn van hun partner tot een gezin dat met 4 generaties een klooster heeft omgebouwd tot woningen, om zo voor elkaar te kunnen zorgen. Een opa met een kleinzoon, maar ook 2 zussen die al 75 jaar samenwonen. Mantelzorg is niet in één beeld te vangen en veel mantelzorgers zien zichzelf niet als mantelzorger. We vergrijzen met zijn allen en mijn generatie zal – als er niets verandert – voor nog meer zorgen komen te staan. Ik zie het nu al met mijn eigen oma. Ze zit in een verzorgingshuis maar mijn moeder en tante hebben hun handen vol aan haar. Bij de expositie moet je elkaar helpen om de beelden te kunnen zien, het worden geen gewone foto’s aan de muur. Daarnaast hebben we een lesprogramma ontwikkeld waarbij ckv-docenten (cultureel kunstzinnige vorming, red.) hun lessen over fotografie kunnen combineren met een bezoek aan de expositie* en tevens stimuleren we de leerlingen vervolgens om zelf ouderen te gaan fotograferen. Het is goed om jongeren nu al meer in contact te brengen met ouderen. Het is de bedoeling dat de expositie gaat reizen naar openbare locaties, van ziekenhuizen tot stadskantoren en van musea naar provinciehuizen om op deze manier een zo’n groot mogelijk publiek te bereiken.”

Het lijkt me emotioneel zwaar, om zo dichtbij mensen te zijn als je ze fotografeert en met ze praat. Hoe was dat voor jou?

“Ik volg mijn vader al jaren met de camera, hij is aan me gewend en durft zijn kwetsbare kant te laten zien. Het is met mensen die je niet kent echter altijd maar de vraag of ze zich open durven te stellen. We deden om deze reden altijd eerst een interview, waarna ik aparte afspraken maakte om te fotograferen. Ik was als een vlieg op de muur. Ze mochten gewoon doen wat ze altijd deden en ik probeerde me zo onzichtbaar mogelijk te maken. Doordat ik weet hoe kwetsbaar deze mensen zijn uit mijn eigen ervaring met mijn vader, kon ik heel dichtbij komen. En ja, het was zwaar. Mijn copywriter en ik zaten regelmatig huilend in de auto van het ene naar het andere interview maar het was het waard. Ik ben ontzettend trots op het resultaat.”

Mantel der Liefde is te zien vanaf 11 november op het station van de gemeente Breda, waarna de fototentoonstelling verder reist door het hele land. Meer info: www.mantelderliefde.nl

*Het educatieprogramma voor CKV is gratis verkrijgbaar via de website, zodat elke school mee kan doen.

Bron: Libelle | Beeld: Mantel der Liefde