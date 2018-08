Bingewatch-waardig: de makers van ‘The Vampire Diaries’ komen met gloednieuwe serie

Fans van ‘The Vampire Diaries’ en ‘The Following’, opgelet! Er komt een meeslepende nieuwe serie: ‘Tell Me A Story’. Hierin worden bekende kindersprookjes in een moderne mal gegoten.

Onder andere Roodkapje, Hans en Grietje en De Drie Biggetjes krijgen in ‘Tell Me A Story’ een bloedstollende twist. De serie zit vol liefde, wraak, verlies en moord. Spannend!

Moderne magie

Hoewel de serie ingaat op sprookjes van lang geleden, spelen deze verhalen zich af in het hedendaagse New York. Mysterieuze wezens, spannende scènes en een goede dosis fantasie maken deze serie zonder twijfel tot een groot succes.

‘Tell Me A Story’ heeft wat weg van de hitserie ‘Once Upon A Time’. De makers van deze serie hebben sprookjes uit onze jeugd omgetoverd tot een psychologische thriller. Hoewel ‘Tell Me A Story’ zich net als ‘Once Upon A Time’ richt op het moderniseren van sprookjes, is de serie volgens de makers met niets te vergelijken. ‘Het is een prachtig relatiedrama, het is grappig. Je moet je realiseren waar het sprookje bestaat en waar we het ondermijnen’, aldus Kevin Williamson, maker van Tell Me A Story.

Knappe koppen

Niet geheel onbelangrijk: welke acteurs gaan we op onze tv voorbij zien komen? Onder andere Paul Wesley (The Vampire Diaries), Dania Ramirez (Once Upon A Time) en Kim Cattrall (Sex and The City) zijn gestrikt voor ‘Tell Me A Story’.

Vanaf 31 oktober is ‘Tell Me A Story’ in Amerika te zien. Het is nog niet bekend wanneer we in Nederland van deze toffe serie kunnen genieten, maar hieronder kun je alvast de trailer bekijken:

Bron: Holywoodreporter | Beeld:CBS