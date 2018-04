Make-A-Wish Nederland lanceert ‘Wish Maps’ om ernstig zieke kinderen nóg sneller te helpen

Al bijna dertig jaar zet Make-A-Wish Nederland zich in om wensen van ernstig zieke kinderen in vervulling te laten gaan. Hiermee bezorgt de organisatie de jonge patiënten een onvergetelijke ervaring die ze sterker maakt, en vertrouwen en kracht geeft voor de toekomst.

Er wordt al jaren hard gewerkt om zo veel mogelijk wensen in vervulling te laten gaan; dit jaar worden er 600 wensen van ernstig zieke kinderen vervuld. Maar Make-A-Wish Nederland wil nóg meer jonge patiënten helpen. Daarom zijn vandaag de zogeheten ‘Wish Maps’ gelanceerd.

Wish Maps

Op de nieuwe website van Make-A-Wish Nederland die in het teken staat van ‘Wish Maps’ kunnen bezoekers de wensen van kinderen in hun nabije omgeving inzien – zowel recent vervulde wensen als dromen die nog moeten worden waargemaakt. Vaak zijn wenskinderen namelijk dichterbij dan je denkt, zo wil de organisatie duidelijk maken op deze bijzondere dag. ‘De sociale betrokkenheid met de buurt blijft heel groot’, aldus directeur Hanneke Verburg. ‘Daarom wilden we een systeem ontwikkelen waarmee je kinderen in jouw omgeving kunt helpen. Een kleine bijdrage maakt al een wereld van verschil, maar mensen kunnen zich ook aanmelden als vrijwilliger.’

Enorme impact

Het in vervulling laten gaan van zo’n wens, heeft een enorme impact op ernstig zieke kinderen. Hoe eenvoudig de droom ook is. ‘De meeste kinderen zijn tijdens het traject van de wensvervulling nog in behandeling’, vertelt kinderarts Floor Abbink van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). ‘Wij zien die kinderen tijdens dat proces. We zien ze opknappen en vrolijker binnenkomen, helemaal als ze terugkomen met de foto’s en de filmpjes.’ En het brengt niet alleen voordelen met zich mee voor het kind zelf: ‘De wensvervulling geeft echt een enorm positieve energieboost aan het hele gezin.’

Een wenskind in jouw omgeving helpen? Klik hier om te zien welke wens(en) jij in vervulling kunt laten gaan.

Bron/beeld: Make-A-Wish Nederland