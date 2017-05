Magnum viert de zomer met drie té lekkere nieuwe smaken

Terwijl de zon vandaag verstoppertje lijkt te spelen, nadert de zomer toch écht met rasse schreden. De zomer is niet compleet zonder ijs, als je het ons vraagt. Om de zomer te vieren komt Magnum daarom met drie nieuwe smaken en die klinken allemaal ontzettend lekker. Laat de zomer maar komen!

Tijdens het Cannes Film Festival werden de drie nieuwe smaken in stijl gelanceerd. Niemand minder dan model turned actress Cara Delevinge onthulde in de Zuid-Franse badplaats de nieuwe smaken van de vertrouwde Magnum Double: Raspberry, Peanut Butter en Coconut.

Het ijsmerk heeft de handen ineen geslagen met ontwerper Jeremy Scott van kledingmerk Moschino. De designer ontwierp ter ere van de nieuwe smaken ijs zeven zomerse tassen en die wil je hebben. Want niet alleen is duidelijk de handtekening van Jeremy Scott erop te zien – waarmee de tas gelijk al op onze wishlist is beland – maar op de tas staat ook nog een ijsje afgebeeld. Mode + ijs = feest, en dus hopen wij een van deze tassen te kunnen bemachtigen.

Via de Facebookpagina van Magnum kun je er eentje winnen, dus we raden je aan gewoon een poging te wagen. Niet geschoten is immers altijd mis. En onthoud: ook al win je niet; de nieuwe smaken kun je sowieso proberen deze zomer!

