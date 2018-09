Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Maagd

Iemand probeert je op je zwakke plek te raken. Je weet dat je dan snel gepikeerd bent, dus probeer je in te houden. Het is verstandiger om die persoon links te laten liggen, dan heeft zijn of haar offensief het minste effect en houdt hij of zij er vanzelf mee op. Bepaalde zaken moet je dringend regelen. Misschien ga je binnenkort verhuizen. Heb je aan alle verhuisberichten gedacht? En heb je alles geregeld wat betreft elektriciteit, televisie of internet? Het kan ook zijn dat je een rekening bent vergeten te betalen. Kijk het maar eens goed na.

Geen Maagd maar wel weten wat jou vandaag te wachten staat? Bekijk hier alle horoscopen van vandaag.

Beeld: Sanne Bakker