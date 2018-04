Vandaag krijg je te maken met een neerwaartse spiraal. Alles is met elkaar verbonden en helaas zijn jouw persoonlijke financiën met wel heel veel dingen verbonden. Dit zou dus jouw primaire punt van zorg kunnen zijn. Dit is duidelijk niet het juiste moment om aan de slag te gaan met al die ambitieuze plannen. Zet ze even in de koelkast, tot deze verhitte situatie wat is afgekoeld.