Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Je bent wel erg veel bezig met de problemen van anderen, Maagd. Ze kunnen altijd bij je terecht en je probeert dan ook altijd een oplossing te bedenken. Helaas schiet jij er zelf dan te vaak bij in. Pas jouw wijsheid dus ook eens toe op jezelf. Venus staat vandaag in jouw teken. Je kunt dus heerlijk Bourgondisch gaan genieten. Ga lekker uit eten of pak een al dan niet verwarmd terrasje.

Beeld: Sanne Bakker