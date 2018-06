Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Pas eens wat beter op met die opvliegendheid van je, Maagd, want voor je het weet heb je een reputatie en daar kom je niet zo snel van af. Mensen gaan vaak af op de verhalen die ze over iemand horen. Je voelt je gekweld en liefde is daar een goed medicijn voor. Je vrienden en partner kunnen jou die liefde ook geven. Bedenk je wel dat je niet alleen kunt nemen, je zult zelf ook liefde moeten geven. Dat kan gelukkig ook in kleine dingetjes zitten.

Wil je weten wat jou vandaag te wachten staat? Bekijk hier alle horoscopen van vandaag: https://www.flaironline.nl/horoscoop/.

Beeld: Sanne Bakker