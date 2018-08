Maagd

Het is leuk om anderen te verrassen met cadeautjes, maar houd het wel binnen de perken. Je moet zelf immers ook nog rond weten te komen. Blijf niet te lang hangen in het verleden. Dat zal ook niet nodig zijn, want als het goed is put je voldoende energie uit je nostalgische omzwervingen om de toekomst weer energiek tegemoet te treden. Houd je hoofd er vandaag goed bij.

Beeld: Sanne Bakker