Lush lanceert nieuwe bath bombs

Al heel veel bath bombs van Lush geven je het gevoel dat je in de ruimte bent beland. Maar deze versie lanceert je bijna in een nieuwe dimensie. Lush komt namelijk met een editie in de vorm van een raket.

De nieuwe bath bomb heet dan ook Rocket Science en ruikt naar bergamot en citroen. Heerlijk verfrissend. Zodra je hem in je bad legt schiet het ruimteschip weg als een echte raket en heb je binnen 10 minuten een werveling van blauwe kleuren. Ook helpt het om te ontstressen en bedwingt het anxiety. Willen we!

Introducing our newest space inspired bath bomb. Rocket Science lands online Aug 15 and in shops soon after! Head to our story to watch it fizz. ⭐️🚀⭐️ #freshnewlush / photo by @jasminefloyd Een bericht gedeeld door Lush Cosmetics North America (@lushcosmetics) op 11 Aug 2017 om 2:48 PDT

This little rocket launched online today and will be landing in shops soon! Be the first to explore these deep blue waters. Link in bio. 🚀🚀🚀 #rocketsciencebathbomb Een bericht gedeeld door Lush Cosmetics North America (@lushcosmetics) op 15 Aug 2017 om 10:31 PDT

Bron: HelloGiggles | Beeld: Instagram