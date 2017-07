Lush komt met nieuwe bath bombs die je bad veranderen in slijm

We houden wel van een ontspannend bad op zijn tijd. Hierbij mag een bath bomb van Lush vaak niet ontbreken. En nu kun je wel op een hele bijzondere manier badderen!

Deze nieuwe edities hebben namelijk een jelly structuur waar je badwater verandert in een soort slijm. Met de mooiste kleuren wanen we ons bijna in een strakblauwe oceaan aan de Italiaanse kust. Volgens Lush is het goedje ook nog eens super goed voor je huid. En het beste nieuws: er is ook Harry Potter-versie. Deze bath bomb heet ‘Dark Arts’ en zorgt voor een betoverend zwarte kleur.

feelin’ like a creature of the black lagoon #darkarts . @lush Een bericht gedeeld door Dorothy Loraine (@dee_oh_zee) op 26 Jul 2017 om 3:39 PDT

Bron: Elle