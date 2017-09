Luiwammesen opgelet: doe mee aan het WK lui zijn

Ben jij liever lui dan moe? En doe je niets liever dan uren heerlijk op de bank hangen? Dan is dit het ultieme wereldkampioenschap voor jou.

Lees ook: LOL: Spanje opent dutjes-bar

En om te winnen hoef je echt letterlijk niks te doen. Ja, dat hoor je goed: niks. Of ja, je mag een beetje liggen, slapen, eten en uren naar het scherm van je smartphone staren. Kortom, alles wat je op een ultiem luie dag toch al doet.

Opstaan is verboden

Het enige wat niet mag? Opstaan. Zelfs als je naar het toilet moet mag je niet van het matras af. De laatste persoon die zijn chillplek verlaat, is de winnaar. En dan win je dus 200 euro. Het record staat op wel 37 uur, dus als je denkt dat je dat kan verbreken, dan boek maar snel een ticket naar Montenegro. Hier wordt namelijk ‘The international Championships of Laziness’ georganiseerd. Met het oefenen komt het vast wel goed.

via GIPHY

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Beautify | Beeld: Shutterstock & GIPHY