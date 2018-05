Bij Lidl scoor je vanaf volgende week een heerlijk lounge-eiland

Het kan de laatste tijd niet op bij Lidl. Niet alleen verkopen ze een geweldig opblaasbaar lounge-eiland, ook kun je bij de budgetwinkel terecht voor nog veel meer leuke zomerdingen.

Het lounge-eiland haal je in huis vanaf maandag 4 juni voor €79,99 bij Lidl. Wil je er echt snel bij zijn, dan kun je nu in de speciale online shop deze geweldige float al in jouw mandje stoppen. Toch misgegrepen? Niet getreurd, want Lidl komt ook met de leukste (betaalbare) luchtbedden in de vorm van bijvoorbeeld een pizza of watermeloen. En er is nog veel meer. Bekijk nu de folder voor de leukste acties.

Bron: Beautify & Lidl | Beeld: Lidl