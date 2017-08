Loop jij mee voor honden in nood?

Wandelen met de hond kan heerlijk ontspannend zijn. Niet alleen krijg je je dagelijkse portie lichaamsbeweging, de frisse lucht geeft je ook nog een energy boost. Dierenliefhebbers die graag op het strand wandelen, kunnen hun hobby nu voor het goede doel beoefenen! Op 3 september 2017 vindt namelijk de Dogs for Dogs Beachwalk plaats.

Het initiatief voor deze Dogs for Dogs Beachwalk komt van Monique en Leon de Zwart, die zich erg betrokken voelen bij een hondenasiel in het Spaanse La Linea. Het asiel werd opgericht door Nederlander Peter Koekebakker en een aantal vrijwilligers. Monique en Leon zamelen al jaren spullen in voor het asiel en zijn donateur, maar wilden graag meer doen.

‘Zo veel dieren die opgevangen worden en een nieuw thuis zoeken… het raakte me diep,’ aldus Monique. Hoewel ze al vier van haar vijf honden uit het asiel van Peter Koekebakker en zijn vrijwilligers adopteerde, was het voor haar nog niet voldoende. Ze besloot er iets mee te doen en het idee om met een evenement geld in te zamelen voor dieren in nood was geboren.

Steeds meer succes

Inmiddels organiseert Monique de strandwandeling voor dieren in nood al voor de vierde keer en ieder jaar met meer succes. ‘Ondanks de harde wind en de motregen vorig jaar was de opkomst gigantisch en de totale opbrengt maar liefst 5000 euro.’ Uiteraard hoopt ze daar dit jaar overheen te gaan en meer geld in te zamelen. Het bedrag gaat in zijn geheel naar de overkoepelende organisatie Animal in Need.

Dit jaar vindt het evenement plaats op het strand van Langevelderslag in Noordwijk. Naast enkele verkoopstands en een loterij met mooie prijzen, zal er ook een fotosetting aanwezig zijn. Deelname aan de wandeling is € 7,50 per hond met een maximum inschrijfgeld van € 15. Deelnemende honden krijgen een toepasselijke goodiebag en elke inschrijver een presentje. De wandeling start om 12.00 uur.