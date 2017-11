Lisette (41) werd verliefd en vertrok naar de andere kant van de wereld

Lisette is 41 jaar oud en heeft haar hele leven in Amsterdam gewoond – waar ze zelf dacht nooit weg te gaan. Tot nu, want ze is verliefd geworden en daarna vertrokken.

Vertrokken? Waarheen? Tja niet zomaar ergens heen, maar naar een ander continent, namelijk… Amerika. Ze woont samen met haar man in San Francisco. Beide hebben ze nog nooit met iemand samengewoond… Dat belooft wat. Hoe zal het gaan? Bekijk snel de eerste aflevering.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome