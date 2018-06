Linda (29) biecht op: ‘Mijn personal trainer is mijn minnaar’

Elke week onthult een lezeres haar diepste geheim.

Linda (29): ‘Het is nu dik een halfjaar aan de gang en ik voel me er niet eens schuldig over. Ik doe het eens per week met mijn personal trainer, Michael. Hij is gekoppeld aan de sportschool waar ik sinds die tijd ook train. Wat het verhaal nog best komisch maakt: ik ben daar terechtgekomen omdat mijn vriend Jim dacht dat sporten goed voor me zou zijn. Maar dat het zó goed zou zijn, had hij vast ook niet kunnen bedenken.

Jim is een echte sportfanaat. Voetbal, surfen, klimmen en minstens twee keer per week krachttraining in de sportschool. Ik ben het tegenovergestelde. Zit ’s avonds liever op de bank een serie te kijken of ik spreek af met vriendinnen. Jim barst altijd van de energie en dat moet er duidelijk uit. Een tijd geleden zei hij dat ik ook eens wat moest gaan doen, dat zou goed voor me zijn. Ik klaagde weleens over pijn in m’n onderrug en hij wist de oplossing: de sportschool. Als ik mijn spieren trainde, zou ik er vast minder last van hebben. Omdat ik de oefeningen wel goed moest doen en niet zomaar wat kon aanklooien, raadde hij me aan een personal trainer te nemen. Hij kende wel een goede uit zijn sportschool: Michael. Ik vond het onzin, dacht dat ik net zo makkelijk met Jim mee kon, maar dat werkte volgens hem niet. Dit moest je doen met een vreemde, die kon beter en strenger optreden en het beste in je naar boven halen. Nou, dat heb ik gemerkt.

Ik was vrij snel overtuigd van het sportschoolverhaal; ik zat zelf ook al een tijdje te denken dat ik iets moest gaan doen. Dus ging ik mee met Jim, schreef me in bij de sportschool en… ontmoette Michael. Echt zo’n gast zoals je verwacht: heel sportief natuurlijk, geweldig lijf, mooie kop en onwijs aardig. Beetje te glad, dacht ik wel meteen. Hoewel ik onder de indruk was.

Trainen met Michael was leuk. Zwaar ook, want als je echt niet meer kunt, weet hij toch nog iets meer uit je te persen. Dat is natuurlijk wat Jim bedoelde en daar moest ik hem gelijk in geven. Maar vanaf de eerste keer samen sporten merkte ik al dat Michael wel erg geïnteresseerd was. En me misschien net iets vaker aanraakte dan nodig. Ik zat daar niet mee, vond het zelfs prettig. Ik denk dat het bij de vierde keer trainen was dat hij de hele tijd aan me zat. Die keer stond hij steeds heel dicht bij me. Zelfs zo dichtbij dat ik, toen hij achter me stond, kon voelen dat hij opgewonden was. Dat werd ik er ook van.

We doen het ook weleens in het hokje van de zonnebank.

Toen ik klaar was met trainen, vroeg hij wat me mankeerde in mijn nek. Dat kon hij er zo uitmasseren, zei hij, en toen nam hij me mee naar het kamertje van de fysiotherapeut. Hij deed de deur op slot en keek me vragend aan. Ik wist wat hij wilde en ik wilde dat ook. Daar, in dat kamertje, hebben we dus heerlijke seks gehad. Snel, maar zo lekker. En het herhaalt zich nu wekelijks. We sporten, hij probeert ervoor te zorgen dat hij na mij geen andere afspraak heeft en vervolgens duiken we het kamertje in. We doen het ook weleens in het hokje van de zonnebank.

Sporten is dus voor mij een heel leuke bezigheid geworden. Het uurtje trainen samen kan ik prima opbrengen. We doen heel gewoon tegen elkaar, ik weet zeker dat niemand het doorheeft. Jim is verbaasd dat ik het sporten zo goed volhoud en er niet eens over klaag. Hij moest eens weten! Ik train altijd op maandagmorgen, dan zit hij op zijn werk. Dus ik hoef ook niet te vrezen dat we elkaar tegenkomen. Jim vroeg laatst nog: ‘Gaat goed, hè, met die Michael? Hij heeft veel verstand van trainen, maar ook van goede voeding en zo.’

Ik moest lachen en dacht alleen maar: en van nog veel meer. Het stomme is dat ik me er niet eens schuldig over voel. De seks met Michael is zo anders dan met Jim. En in the end heeft hij ons gekoppeld, zíjn schuld dus. Zelf denk ik dat Michael het met meer vrouwen doet. Dat kan me eigenlijk niks schelen. Ik geniet ervan en het maakt het sporten meteen een heel stuk leuker.’

