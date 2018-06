Lekker lijstje met GTST-logica: deze bizarre romances waren de normaalste zaak van de wereld

Een relatie aangaan met de (ex-)geliefde van je beste vriend of vriendin is misschien een ongeschreven regel in het echte leven, maar die is in Meerdijk duidelijk niet van kracht. De relaties in GTST vliegen je om de oren en één ding moge duidelijk zijn: in de soapstad is niets te gek.

Ludo en Janine vormen samen hét koppel van ‘Goede tijden, slechte tijden’, en komen dan ook altijd bij elkaar, maar dat betekent niet dat ze tussendoor geen andere romances hebben gehad. Zo ging Ludo een tijdje met Barbara, de beste vriendin van Janine. Maar Janine is ook geen heilige, want zij deed het met Stefano, die eerst altijd bekendstond als de zoon van Ludo, maar na verloop van tijd tóch zijn halfbroer bleek te zijn. Snap je het nog?

Zo vallen er nog veel meer bijzondere GTST-relaties op te noemen. Let maar op:

Broers en zussen

Rik de Jong stapte jaren geleden in het huwelijksbootje met Anita, maar in 2009 overleed zij aan de gevolgen van nierfalen. Een tijdje later verhuisden de zusjes Baydar – Aysen en Nuran – naar Meerdijk. Nuran belandde toen in bed met Danny de Jong, het broertje van Rik. Ze raakte zwanger van hem, maar hij zag het helemaal niet zitten dat er een kind van hen ter wereld kwam. Danny betaalde Nuran om het kindje weg te laten halen, wat Aysen ontzettend kwaad maakte. Ze kwam in een worsteling met hem terecht, waarna Danny overleed. Nuran had duidelijk een zwak voor de jongens van De Jong, want zij trouwde uiteindelijk – na een romance met Bilal – met Rik. Maar dan belandt Rik achter de tralies omdat hij een moord op zijn geweten heeft. Het gevolg: Rik vindt dat hij Nuran moet loslaten en besluit van haar te scheiden. Net zoals dat Nuran beide broers wel interessant vond, vindt Rik duidelijk ook beide meisjes even leuk. Hij belandt een paar keer met Aysen in bed, maar daar komt uiteindelijk een einde aan omdat Aysen het óók met Job – de zoon van Rik – doet. En oh ja, kun je je nog herinneren dat Rik ook een tijdje een relatie had met Janine?

Aysen en Bing

Aysen Baydar wist niet alleen Rik te betoveren met haar charmes; binnenkort zal ze het jawoord geven aan Sjoerd Bouwhuis en een tijd geleden heeft ze ook een romance gehad met Bing Mauricius, wat weer een van de beste vrienden van Rik is. En het personage – dat vertolkt wordt door Everon Jackson Hooi – heeft ook niet stil gezeten. Zo had hij een relatie met Sjors Langeveld, met wie hij ook getrouwd is geweest. Daarnaast had-ie een relatie met Ronja Huygens en Lorena Gonzalez, en is-ie momenteel getrouwd met Nina Sanders.

Met je zoon

Als er iemand een bewogen liefdesleven heeft gehad, is het Laura Selmhorst wel. Al vanaf de eerste aflevering van GTST – die op 1 oktober 1990 werd uitgezonden – is Jette van der Meij als het personage te zien in de soapserie. Laura werd bekend als de geliefde van Robert Alberts, maar kreeg later een relatie met Jef Alberts. Jawel, de broer van. Later kwam ze meerdere keren weer terug bij Robert, maar in de tussentijd zat ze niet stil. Zo kreeg ze een relatie met Dennis Tuinman, die uiteindelijk haar biologische zoon bleek te zijn. Hij is overigens de vader van Noud, die weer de kleinzoon is van Laura.

Hét ultieme GTST-koppel

Zoals we al zeiden kunnen Ludo en Janine rustig als hét stel van Meerdijk bestempeld worden. Want hoeveel tegenslagen de twee ook hebben gehad, ze komen altijd weer bij elkaar. Wel hebben ze allebei hier en daar wat andere liefdes gehad; zo is Janine zelfs nog een tijdje getrouwd geweest met Jack van Houten, de broer van Sjors en Wiet. Hij was trouwens ook een echte vrouwenmagneet. Kun je je bijvoorbeeld nog herinneren dat-ie een relatie had met Lorena? En Charlie?

Meer opmerkelijke GTST-feitjes?

In Meerdijk hebben zich nog véél meer (bizarre) relaties afgespeeld en zo zijn er nog veel meer gekke weetjes over de soap op te noemen. Dat bewaren we echter voor een volgend artikel. Lekkere cliffhanger, hè?

