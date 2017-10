Niets zo fijn als een kraakvers schoon bedje! Hoe vaak verschoon jij je bed: 1 keer per week, of 1 keer per 2 weken? Volgens kenners moet je het zeker iedere week doen, want je bed ligt na zo’n week makkelijk vol met zweet, huid- en haarschilfers en andere bacteriën. Duidelijke taal dus. Maar het verschonen van je dekbed is voor de meesten echt een vervelend klusje. Met deze tip doe je dat supersnel!

Lees ook: Lifehack: zo red je je uitgedroogde mascara

Bron: LibelleTV | Beeld: iStockphoto