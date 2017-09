Life hack: zo open je een fles wijn zonder kurkentrekker

Je hebt het vast weleens meegemaakt: je komt thuis met een fles wijn die je zo snel mogelijk wilt opentrekken. En dan: totale teleurstelling. Want die fles heeft een kurk en jij hebt geen kurkentrekker.

Lees ook: Geweldige DIY: zo maak je zelf ijsjes van rode wijn

Omdat de schappen tegenwoordig vol liggen met wijnflessen met draaidop, vergeet je soms in de supermarkt te checken of een fles een kurk of draaidop heeft. De kans is dan best groot dat je bij thuiskomst ontdekt dat je toch een fles wijn met kurk hebt meegepakt en die kurkentrekker nergens te bekennen is.

Maar…

…dat betekent niet dat die fles de kast in moet, want je kunt ‘m ook openmaken zónder kurkentrekker. In de onderstaande filmpjes is te zien hoe ver je al komt met alleen een schoen en mascara. En die twee dingen heb je sowieso in huis, toch? Cheers!

Een bericht gedeeld door Leigh Cann (@leighcann) op 10 Jun 2016 om 11:33 PDT

Een bericht gedeeld door HeatherMarie (@rattler1987) op 31 Mei 2016 om 9:57 PDT

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Flair België