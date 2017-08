Life hack: Zo bescherm jij je essentials in je strandtas

Is het in jouw tas ook altijd een grote chaos? Oortjes van je telefoon door de war, vieze slippers die op je witte jurkje afgeven en een lekkende fles met zonnebrandcrème die van je tas een smeerboel maakt… Je kent het wel. Met deze video laten we je zien hoe je deze problemen gemakkelijk kunt oplossen. Handig!



Beeld: Shutterstock