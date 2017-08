Life hack: met deze truc kun je het volume op je iPhone veel harder zetten

Niets zo vervelend als té zachte muziek. Er zijn al talloze trucjes om zelf luidsprekers te maken, van bijvoorbeeld een slakom of een lege toiletrol en plastic bekers. Maar wist je dat je het volume van je iPhone ook handmatig nog harder kunt zetten, zodat je die boxjes helemaal niet meer nodig hebt?

Vooral op de camping of tijdens een parkbarbecue wil je je muziek graag kunnen horen. Het gepraat overstemt dan al gauw de deuntjes uit je iPhone, en dat komt de sfeer niet ten goede.

Maar muziekliefhebbers, voortaan geen frustraties meer! Want je kunt met een paar simpele aanpassingen in de instellingen van je telefoon dat volume veel luider maken. Deze instelling heeft geen invloed wanneer je muziek luistert via je oordopjes (moet je ook niet willen), maar wanneer je de luidsprekers van je telefoon gebruikt dus wél.

Hoe je dit doet? Hieronder leggen we je het stap voor stap uit.