Life hack: met deze truc heb je nooit meer last van koude voeten

We kunnen er niet langer omheen draaien: de herfst komt steeds dichterbij. Dat betekent dat het weer tijd is voor warme drankjes en knusse avondjes binnen, maar die kou is toch vaak iets minder aangenaam. Daarom delen we vandaag een life hack, waarmee je voorgoed vaarwel zegt tegen koude voeten. Laat de herfst maar komen!

Lees ook: Life hack: zo zakken ingelijste foto’s nooit meer scheef

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome