Laurina leert de liefde van haar leven kennen  tijdens een schoolreisje

Soms is een vakantiesouvenir wat specialer dan zeezout uit Ibiza of een flesopener uit Italië. Laurina krijgt op reis een inzicht dat haar hele leven veranderde.

Schoolreis

Laurina (31): ‘Mijn man Noel en ik vielen veertien jaar geleden voor elkaar toen ik op m’n chagrijnigst was. Als dat geen ware liefde is, haha. We zouden per toeval allebei op schoolreis naar Italië gaan. Zowel zijn school als de mijne had niet voldoende inschrijvingen, waardoor ze last minute besloten om de groepen samen te voegen en gezamenlijk naar Italië te reizen. We zagen elkaar voor het eerst in de schoolbus, al was dat geen liefde op het eerste gezicht. Mijn man is niet iemand die wil opvallen en de aandacht naar zich toe trekt, terwijl ik eerder het extraverte type ben. Daar hebben mijn Italiaanse roots waarschijnlijk wel iets mee te maken. We wisten de eerste dagen dus wel van elkaars bestaan, maar dat was het dan ook.

Engelenburcht

Tot die ene dag waarop ik dus een rothumeur had. De hele reis had ik al uitgekeken naar het klassenbezoek aan de Engelenburcht in Rome. Maar doordat het keihard regende, besloten de docenten om de Engelenburcht van het programma te schrappen. Tot mijn grote teleurstelling uiteraard. ’s Avonds gingen we met z’n allen uit eten, maar ik was nog steeds niet te genieten. Een vriendin vroeg zelfs licht geïrriteerd of ik weer eens wat vrolijker kon kijken, want ‘ik jaagde iedereen weg’. En toen kwam Noel bij ons zitten. In no time was mijn slechte humeur weg. Toen ik een opmerking maakte over het feit dat ik me Italië toch zonniger had voorgesteld, antwoordde hij droogjes dat ik die avond ook niet bepaald het zonnetje in huis was. Zo bleef hij maar steken onder water geven, waardoor ik binnen de kortste keren in een deuk lag. Elke dag groeiden we wat dichter naar elkaar toe en tegen het eind van de reis stuurde ik een sms’je naar mijn ouders: ‘Ik heb hier een heel leuke jongen leren kennen.’ Noel deed hetzelfde naar zijn moeder: ‘Ik neem een Italiaanse mee naar huis.’ Waarop zij meteen reageerde: ‘Heb je daar iemand zwanger gemaakt?’, haha.

Studeren

Als jong stel wisten we meteen dat het goed voelde, al waren de omstandigheden niet ideaal. Noel woonde op drie kwartier rijden van mijn woonplaats, wat veel is op die leeftijd. Maar toch ging het als vanzelf. Toen ik later verkondigde dat ik naar de grote stad wilde om te studeren, reageerde Noel meteen met: ‘Ik ga mee.’’

