Lezersdilemma: ‘Mijn zus wil nooit oppassen’

Elke week plaatsen we een dilemma op Facebook, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde stellingen denken. Deze week: de 34-jarige Anne, die een jaar geleden is bevallen van haar eerste kindje. En hoewel zij voor die tijd vaak bereid was om op te passen op de kinderen van haar zus, lijkt haar zus nooit hetzelfde voor haar te willen doen.

Lees ook: Lezersdilemma: ‘Wat als genodigden een georganiseerd vrijgezellenfeest te duur vinden?’

Anne vindt het altijd heerlijk om haar nichtjes om zich heen te hebben en vindt het geen probleem als ze moet schuiven in haar agenda om zo nu en dan op te passen. En omdat zij dat altijd deed (en doet) voor haar zus, verwachtte Anne dat haar zus zich ook op die manier zou opstellen zodra haar eerste kindje geboren was. Toch heeft haar zus nog geen één keer opgepast. Wat moet ze doen?

We verzamelden jullie meningen en adviezen over dit dilemma. Wat zou jij doen? Klik hier om mee te praten!

Jenny: Jij deed dat toen vanuit een positie zonder kinderen en met de steun van een partner. Zij is nog steeds alleen en met twee kinderen. Dus misschien heeft ze minder tijd en energie om jou te helpen. Maar een goed gesprek daarover zodat ze dat kan uitspreken, kan nooit kwaad!

Marleen: Altijd gevaarlijk om iets te doen in de hoop iets terug te krijgen. Ik zou in jouw geval toch eens goed nadenken of je echt je zus wil overtuigen… is je kindje wel goed af bij iemand die tegen zijn zin oppast? Je kan op veel manieren een babysit vinden die daar wel met plezier tijd in steekt.

Lisette: Het gesprek kun je altijd aangaan, maar misschien moet je ook bij jezelf beginnen en minder hoge verwachtingen stellen. Jij had de behoefde om op te passen, zij heeft dat duidelijk niet.

Yvonne: Tja, hoe rot het ook is, je kunt het niet afdwingen. Misschien kun je het er wel eens met haar over hebben? En haar situatie is toch wat anders dan jouw situatie. Zij is alleenstaande moeder en heeft twee kinderen; waarschijnlijk heeft ze ook een baan en moet alles daaromheen gepland worden? Destijds had jij geen kinderen en was zij waarschijnlijk superblij met jou als back-up.

Danielle: Gewoon open zijn naar je zus, maar wel rustig en respectvol blijven. Praten, maar ook goed luisteren.

Adinda: Als alleenstaande moeder heeft ze het erg druk. Als de kinderen dan bij haar ex zijn, begrijp ik heel goed dat zij tijd voor zichzelf wil. Dan zou ik ook niet op andermans kinderen gaan passen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock