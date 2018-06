Lezersdilemma: ‘Wat als genodigden een georganiseerd vrijgezellenfeest te duur vinden?’

Elke week plaatsen we een dilemma op Facebook, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde stellingen denken. Deze week: de 28-jarige Maaike, die samen met een vriendin een vrijgezellenfeest heeft georganiseerd voor hun beste vriendin. Maar van de 20 genodigden hebben er 11 aangegeven niet te willen komen; zij vinden het te duur.

Voor een bedrag van 120 euro per persoon hebben Maaike en haar vriendin een dag vol activiteiten, eten en drinken georganiseerd, maar niet alle genodigden kunnen zich vinden in de begroting. Maaike vraagt zich af of het bedrag echt absurd hoog is en wil weten hoe ze haar probleem het beste kan oplossen.

Femke: Ik snap niet dat je niet van tevoren vraagt wat iedereen z’n budget is. En 120 is veel geld voor heel veel mensen. Dat jullie je perfecte planning hebben gemaakt is echt ondergeschikt aan dat iedereen mee kan. Wat zou de vriendin die trouwt het leukst vinden? Juist ja, dat iedereen er bij is. Schaam je diep voor dit ‘dilemma’ wat jouw ego betreft, schrap het kantklossen en boek een social deal voor het avond eten. Je vriendin wil iedereen er bij, en als dat door zoiets sufs niet kan, stel je haar hoe dan ook teleur.

Mijn vrijgezellenfeest was onvergetelijk: op een camping en heeft bij lange na geen 120 euro p.p. gekost.

Wendy: ik vind het een normaal bedrag voor een dag activiteiten inclusief eten en drinken… en ja, 120 euro is voor sommige wel een hoop geld, zeker als manlief ook met de mannen mee moet misschien. Maar goed, hoe dan ook er moet een andere oplossing komen want het is wel leuk als er zo veel mogelijk meegaan. Vul de dag anders met zijn drieën en laat de rest vanaf het middagprogramma ergens aanschuiven. En dan tot het einde met zijn allen.

Diana: Ik snap hem wel. Stel nu dat die 20 meiden regelmatig een bruiloft hebben en telkens zo’n (vind ik) best prijzige vrijgezellendag? De vriend gaat misschien ook voor ca. 120 euro met de bruidegom op stap? Dan wil je op de bruiloft zelf, jezelf in het nieuw steken en daarnaast kom je ook op de bruiloft natuurlijk niet met lege handen. Als je alles bij elkaar optelt, tikt het best aan, die bedragen.

Jessy: Ik zou 120 euro echt belachelijk veel geld vinden, al was het drie dagen. Waarom is er niet van tevoren een budget afgesproken? Ik vind 50 euro per persoon echt de max voor een vrijgezellenfeest, en daar kun je al enorm veel leuks voor doen!



Nathalie: Een vrijgezellenfeest plan je vaak maanden van te voren daarom hebben wij toen voor de mensen die aangaven het te duur te vinden een betalingsregeling getroffen dat ze 20 euro per maand overmaakten. Wellicht zou je dit nog voor kunnen stellen? Of mensen inderdaad deel laten nemen aan het eten. Vaak zijn er ook goedkopere alternatieven te bedenken in plaats van het openbaar vervoer met eigen auto’s? En in plaats van ergens te gaan lunchen kun je ook picknicken op het strand of in het park.

Joyce: Kijk of er dingetjes zijn waarop je kan bezuinigen. Stel dat er een high tea bij zit, kies dan voor een zelfgemaakte high tea waarbij iedereen iets maakt. Zit er een lunch bij, kijk dan of je dit kan vervangen door een picknick in het park. Of 120 euro nu veel of weinig is, doet er niet toe en dat is voor iedereen anders. Ik zou het, als ik de bruid was, belangrijker vinden dat zoveel mogelijk vriendinnen er bij zijn. Belangrijker dan dat al mijn wensen precies ingevuld worden. Bovendien vind ik een wensenlijstje als aanstaande bruid wel ver gaan, je hebt er toch vertrouwen in dat je vriendinnen je goed genoeg kennen en iets leuks weten te organiseren?

