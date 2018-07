Lezersdilemma: ‘Moet ik mijn vriendschap opgeven voor de carrière die ik wil?’

Elke week plaatsen we een dilemma op Facebook, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde stellingen denken. Deze week: de 33-jarige Anouk, die anderhalf jaar geleden haar vaste baan bij een interieurstylingbureau besloot op te zeggen en verder te gaan als freelancer. Haar collega Marieke deed hetzelfde.

Op de werkvloer konden Anouk en Marieke het al goed met elkaar vinden, maar inmiddels hebben ze een hechte vriendschap opgebouwd. Ze werken allebei als interieurstylist en vissen in dezelfde vijver; voor Anouk stromen de klussen binnen, Marieke kan maar moeilijk aan werk komen. Maar dat betekent niet dat ze stilzit: Marieke heeft namelijk aan Anouk laten weten dat ze op een tweede gesprek mag komen bij een bekend stylingbureau. Anouk schrikt wanneer ze dit hoort, want óók zij heeft gereageerd op deze vacature en uiteindelijk gehoord dat zij de klus mag doen als ze wil. Nu is ze bang dat het ten koste gaat van haar vriendschap en is ze ten einde raad.

Bianca: Werk en privé zijn twee verschillende dingen. Jij moet ook eten, leven en in je onderhoud kunnen voorzien. Je hebt daar zelf ook een gesprek gehad. Ik had het anders gevonden wanneer je dat niet had gehad en er alsnog achteraan zou gaan. Maar nu is het aan de werkgever wie ze willen. Ik zou wel eerlijk aangeven aan je vriendin dat je er voor haar ook al op gesprek bent geweest. Dat je evengoed voor haar duimt. Mogelijk kun je wel opdrachten doorschuiven die je tegenkomt maar zelf niet kan of wilt doen.

Debby: Misschien kun je wel samenwerken aan deze klus! Kan je vriendin van jou leren want schijnbaar doe jij de dingen op een manier die meer klanten aantrekt en misschien houdt zij er nog wat ander werk aan over. Anders: bespreken en de klus aannemen, op zich is dit niet heel anders dan andere klussen die jij wel en zij niet krijgt, toch?

Sandra: Eerlijk vertellen en goede vrienden gunnen elkaar dit. Aan de andere kant kunnen jullie samen niet iets voor dit bedrijf betekenen. Jij kunt het project aannemen maar haar inhuren, samen het project aannemen, wellicht een andere opdracht aan haar doorspelen als je voldoende werk hebt op dat moment.

Miluska: Altijd voor jezelf kiezen. Als het een echte vriendin is zal ze het begrijpen. Ik zou wel open kaart spelen naar haar toe.

Andrea: Als het een goede vriendschap is, gunt ze je dit. En wellicht kun je haar helpen! Misschien klanten die jij straks niet meer hebt naar haar door verwijzen?

