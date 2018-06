Lezersdilemma: ‘Hoe overtuig ik mijn beste vriendin om te stoppen met roken?’

Elke week plaatsen we een dilemma op Facebook, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde stellingen denken. Deze week: de 34-jarige Marianne, die haar beste vriendin Annelot van het roken af wil helpen.

Marianne vertelt dat Annelot al meerdere pogingen gedaan heeft om te stoppen met haar slechte gewoonte, maar dat het tot op de dag van vandaag nog niet gelukt is. Ze wil het wel graag; ze heeft twee kinderen en haar oma is overleden aan longkanker. Zelf heeft Marianne ook gerookt en weet ze hoe moeilijk het is om afstand te doen van sigaretten, maar omdat het haar wél gelukt is, is ze ervan overtuigd dat het dus wel kan. Haar zelfhulpboeken heeft ze al eens aan Annelot gegeven om haar te helpen, maar nu vraagt Marianne zich af wat ze nog meer kan doen om haar beste vriendin te overtuigen.

Jenny: Ik snap dat je het beste voor haar wilt, maar volgens mij zit er niks anders op dan dit los te laten. Gewoonteveranderingen en stoppen met verslavingen lukt denk ik alleen als iemand dat écht zelf besluit.

Charlotte: Niets. Ik heb hetzelfde met mijn man. En hij heeft al meerdere pogingen ondernomen, maar het is hem nog niet gelukt. Ik probeer het los te laten. Als hij wil stoppen, stopt hij. Hij weet hoe ik er over denk. Wel rookt hij inmiddels niet meer in het zicht van de kinderen.

Joyce: Jij zelf kan niets doen. Zij moet die finale klik maken. Zo werkt het met afvallen en zo ook. De persoon zelf moet zeggen ‘genoeg nu’. Dus laat het los want zo’n dingen werken alleen maar averechts.

Sharon: Je zou het medicijn Champix (via de huisarts) kunnen adviseren… helpt mijn vriend heel goed met stoppen met roken!

Liesbet: Niet. Je mening is reuzeduidelijk wanneer je zelfhulpboeken geeft. En nu laat je het bij haar liggen… het blijft haar keuze.

