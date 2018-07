Lezersdilemma: ‘Terugverhuizen of blijven?’

Elke week plaatsen we een dilemma op Facebook, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde stellingen denken. Deze week: de 39-jarige Sylvie, die vijf maanden geleden met haar gezin van Rotterdam naar een dorp in Brabant verhuisde. Sylvie is dolgelukkig, haar man kan zijn draai maar niet vinden.

Haar roots liggen in Brabant, hij is ontzettend gehecht aan Rotterdam. Sylvie en haar geliefde zijn een aantal maanden geleden geleden van de stad naar een dorp, en daar heeft hij het maar moeilijk mee. Bij elke kans die hij ziet, rijdt hij naar Rotterdam om met zijn vrienden af te spreken of hij blijft hangen na zijn werk dat zich ook in de Zuid-Hollandse plaats bevindt. Hij heeft het alweer over terugverhuizen, maar Sylvie vindt dat hij het een eerlijke kans moet geven.

Rose: Vraag hem het minimaal een jaar de tijd te geven, en serieus ook: bij een vereniging gaan, sporten of iets helpt vaak om binding te krijgen met de omgeving. Ik ben een paar jaar geleden voor mijn man van Leiden naar Amersfoort verhuisd, mede doordat ik hier werk heb gevonden, heb ik me kunnen binden aan Amersfoort. Het heeft zeker anderhalf jaar geduurd voor ik vrede had met de verhuizing. We sluiten verhuizing naar het westen niet uit in de toekomst, we leggen het ook niet vast. De optie is er altijd.

Jenny: Op mij komt het over alsof hij er nooit echt achter heeft gestaan. Maar ja, dan had hij dus ook niet ‘overstag’ moeten gaan…

Suzanna: Ik zou je aanraden een compromis te zoeken, misschien een huis dichterbij Rotterdam waar wel nog een degelijke tuin bij zit. Hierdoor moet jij iets inleveren en je man ook, maar hebben jullie allebei ook nog genoeg van je eigen behoeftes vervuld.

Als hij zo erg niet kan aarden, zou ik het ook niet op het spits gaan drijven.. niet alleen jij en je kids moeten gelukkig kunnen zijn, ook je man!

Juut: Hangt er wel vanaf hoe oud de kinderen zijn. Als ze nog niet naar school gaan, kun je nog verhuizen. Anders niet meer.

Lionne: Ik zou afspreken om het in ieder geval een jaar te geven. Hij moet wennen, en dat kost echt tijd. Terugverhuizen kan altijd nog.

Loes: Ik ben voor mijn vriend naar Nijmegen verhuisd en ik heb het de eerste jaren zwaar gehad. Wat helpt is sporten in de omgeving, maar ook de afspraak maken dat hij één dag in de week Rotterdam mag blijven; zorg ook dat je samen eens per maand iets leuks in de buurt gaat doen waar je nu woont (zonder kids). Jij wilde dit heel graag en dan is het voor hem fijn als je wat extra je best doet voor jullie relatie. Maar vraag ook van hem om de kids één keer per week naar school/opvang te brengen. Zo maak je ook contact. Nodig mensen uit voor een barbecue en laat zien hoe leuk en gezellig die grote tuin is. Je hebt het weer mee, dus dit kan gewoon wekelijks op dit moment. Laat vooral zien dat jullie gezin er rust van heeft; lekker eten in de tuin terwijl de kids zich vermaken in een badje is relaxter dan eten met een gillend kind op het terras. Afijn, heb het leuk en accepteer ook zijn gevoel.

